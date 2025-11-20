Tecpán, el destino que combina historia, naturaleza y aventura

-

Tecpán Guatemala, ubicado a solo 88 kilómetros de la capital, es un destino que combina historia, naturaleza y aventura

Este municipio de Chimaltenango ofrece atractivos únicos como el sitio arqueológico Iximché, cuna del imperio kaqchikel, y parques familiares como la Granja Interactiva Terra Alta y el Parque Ecológico Monarca Tecpán.

Descubre esta joya histórica, sus rutas de senderismo en Laguna Seca y conoce cómo llegar a Tecpán desde la capital usando la Carretera Interamericana (CA-1).





Tecpán ofrece numerosos lugares aptos para toda la familia. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Tecpán Guatemala, uno de los 16 municipios de Chimaltenango, es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura.

Ubicado a solo 88 kilómetros de la capital, ofrece una amplia variedad de atractivos que combinan el encanto colonial, la herencia ancestral y el contacto directo con el entorno natural.

En el centro del municipio destaca su templo colonial, una joya arquitectónica que refleja su legado histórico. Los jueves y domingos se celebra el mercado municipal, donde los visitantes encuentran frutas, verduras y productos frescos de la región.





Iximché fue la capital del imperio Kaqchikel, uno de los más importantes de la región maya. Sus habitantes eran reconocidos por su destreza en la agricultura y la artesanía. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

A 5 kilómetros del casco urbano se ubica el sitio arqueológico Iximché, cuna del imperio kaqchikel. El acceso está abierto todos los días de 8:00 a 16:00 horas, con un costo de Q5 para nacionales y Q50 para extranjeros.

Muy cerca de allí se encuentra la Granja Interactiva Terra Alta, ideal para convivir con animales, disfrutar de juegos al aire libre y hospedarse en un ambiente natural. La entrada cuesta Q10 para niños y Q20 para adultos.

Para los amantes de la aventura, la laguna Seca, ubicada a 8 kilómetros del casco urbano, ofrece senderos de montaña y vistas panorámicas con acceso libre.





La entrada a Bonanza La Ponderosa cuesta Q40, que puede ser canjeada en el restaurante o en las atracciones. Está abierto de lunes a domingo desde las 07:00 horas. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Otro atractivo es Bonanza La Ponderosa, a 2 kilómetros de la ruta hacia Xejasmín, donde se puede practicar canopy, pasear en lancha o a caballo. El ingreso cuesta Q40, canjeable en el restaurante o en las actividades.

En el kilómetro 90.5 se encuentra el Parque Ecológico Monarca Tecpán, donde los visitantes interactúan con mariposas en un entorno educativo. La entrada cuesta Q30 para adultos y Q20 para niños.





Uno de los atractivos de Bonanza la Ponderosa es la laguna donde los turistas pueden disfrutar de un paseo en lanchita. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Quienes prefieran observar fauna local pueden visitar el Minizooparque Tecpán (km 88) o el Centro Recreativo Xejuyú, en zona 2, que cuenta con áreas verdes, canchas deportivas y senderos ecológicos. El ingreso cuesta Q20 adultos y Q15 niños, de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas.

Cómo llegar

Tecpán está conectado por la Carretera Interamericana (CA-1) rumbo al occidente del país. El viaje en carro dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, y la ruta está totalmente pavimentada.





Terra Alta ofrece un acogedor hotel, complementado con una piscina climatizada ideal para relajarse y disfrutar del entorno. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

En transporte público, varias líneas extraurbanas, como la Franciscana, ofrecen viajes directos desde El Trébol, zona 7. El trayecto dura unas 2 horas y el pasaje cuesta entre Q25 y Q30, según el servicio.



