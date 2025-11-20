Tecpán, el destino que combina historia, naturaleza y aventura

Tecpán Guatemala, ubicado a solo 88 kilómetros de la capital, es un destino que combina historia, naturaleza y aventura
Este municipio de Chimaltenango ofrece atractivos únicos como el sitio arqueológico Iximché, cuna del imperio kaqchikel, y parques familiares como la Granja Interactiva Terra Alta y el Parque Ecológico Monarca Tecpán.
Descubre esta joya histórica, sus rutas de senderismo en Laguna Seca y conoce cómo llegar a Tecpán desde la capital usando la Carretera Interamericana (CA-1).
Tecpán Guatemala, uno de los 16 municipios de Chimaltenango, es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura.
Ubicado a solo 88 kilómetros de la capital, ofrece una amplia variedad de atractivos que combinan el encanto colonial, la herencia ancestral y el contacto directo con el entorno natural.
En el centro del municipio destaca su templo colonial, una joya arquitectónica que refleja su legado histórico. Los jueves y domingos se celebra el mercado municipal, donde los visitantes encuentran frutas, verduras y productos frescos de la región.
A 5 kilómetros del casco urbano se ubica el sitio arqueológico Iximché, cuna del imperio kaqchikel. El acceso está abierto todos los días de 8:00 a 16:00 horas, con un costo de Q5 para nacionales y Q50 para extranjeros.
Muy cerca de allí se encuentra la Granja Interactiva Terra Alta, ideal para convivir con animales, disfrutar de juegos al aire libre y hospedarse en un ambiente natural. La entrada cuesta Q10 para niños y Q20 para adultos.
Para los amantes de la aventura, la laguna Seca, ubicada a 8 kilómetros del casco urbano, ofrece senderos de montaña y vistas panorámicas con acceso libre.
Otro atractivo es Bonanza La Ponderosa, a 2 kilómetros de la ruta hacia Xejasmín, donde se puede practicar canopy, pasear en lancha o a caballo. El ingreso cuesta Q40, canjeable en el restaurante o en las actividades.
En el kilómetro 90.5 se encuentra el Parque Ecológico Monarca Tecpán, donde los visitantes interactúan con mariposas en un entorno educativo. La entrada cuesta Q30 para adultos y Q20 para niños.
Quienes prefieran observar fauna local pueden visitar el Minizooparque Tecpán (km 88) o el Centro Recreativo Xejuyú, en zona 2, que cuenta con áreas verdes, canchas deportivas y senderos ecológicos. El ingreso cuesta Q20 adultos y Q15 niños, de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas.
Cómo llegar
Tecpán está conectado por la Carretera Interamericana (CA-1) rumbo al occidente del país. El viaje en carro dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, y la ruta está totalmente pavimentada.
En transporte público, varias líneas extraurbanas, como la Franciscana, ofrecen viajes directos desde El Trébol, zona 7. El trayecto dura unas 2 horas y el pasaje cuesta entre Q25 y Q30, según el servicio.