El hombre que escondía un arma dentro de una "caja sorpresa" en zona 11

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de noviembre de 2025, 07:20
El juguete estaba envuelto con papel de regalo. (Foto: Shutterstock)

La caja, que aparentemente era un regalo especial, se convirtió en la principal prueba de un delito. 

En la Colonia Las Charcas, zona 11 se reportó a través de una denuncia ciudadana, a un hombre sospechoso que merodeaba en el lugar.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) inició un operativo para investigar dicha denuncia.

El sujeto fue identificado como Carlos "N" de 47 años, quien llevaba una caja sorpresa, envuelta en papel de regalo.

(Foto: PNC)
Sin embargo, dentro de ella estaba un peluche que, en su interior, llevaba escondida una arma de fuego, sin la documentación correspondiente.

(Foto: PNC)
Las autoridades arrestaron al hombre por el delito de portación de armas ilegal.

