Video: Conductor arrolla a jóvenes en Sacatepéquez

Un video captado por una cámara de vigilancia revela el momento exacto de un atropello intencional ocurrido en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Dos jóvenes fueron arrollados por un vehículo particular en la aldea Santo Tomás, en el municipio Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez.
El hecho sucedió el pasado 28 de octubre, pero hasta este viernes se compartió el video grabado por una cámara de vigilancia.
En las imágenes se logra observar cuando los jóvenes que se transportaban en un vehículo de dos ruedas dañan parte del automóvil.
Sin embargo, unos metros adelante, los jóvenes se detienen a esperar para validar los daños materiales, pero el conductor del carro de color rojo no se quedó detenido.
Tras el leve incidente, el conductor del vehículo retrocede para impactar con otras personas, en ese lugar también se encontraba una mujer que aparentemente cargaba en sus brazos a un bebé.
Asimismo, mientras retrocedía impactó en la parte delantera con otro vehículo que se encontraba estacionado sobre la carretera.
Vea el video:
Posteriormente, el automóvil huye del lugar, donde un leve percance vial pudo ocasionar la ira del conductor.