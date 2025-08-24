Versión Impresa
Descubren arsenal y armas de alto calibre en allanamiento en Escuintla

  • Por Susana Manai
23 de agosto de 2025, 19:49
Además, varias personas fueron detenidas durante el operativo. (Foto: MP)

Según las autoridades el lugar podría tratarse de una guarida de la pandilla Barrio 18.

Durante un operativo en la lotificación Manantial, Guanagazapa, Escuintla, se incautó un importante arsenal que incluye tres pistolas 9 milímitros (mm), un fusil M-16 calibre 5.56 mm, municiones, cargadores, un vehículo y varios celulares. 

(Foto: MP)
Según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) el lugar podría tratarse de una guarida utilizada por integrantes de la pandilla Barrio 18.

(Foto: PNC)
El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que entre los hallazgos también se encontraron tolvas y granadas de fragmentación de uso militar, que según un dictamen de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) son de fabricación soviética.

Según las autoridades estos elementos podrían estar relacionados con actividades ilícitas de pandillas. 

(Foto: MP)
Además, varias personas fueron detenidas durante la diligencia de allanamiento pero las autoridades no han dado más detalles mientras avanzan con la investigación. 

(Foto: PNC)
Las autoridades indicaron que este material será clave para avanzar con el caso y establecer cuáles son los delitos cometidos.

(Foto: PNC)
El operativo fue realizado por el MP, con el apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitano y agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

(Foto: MP)
