Mujer pierde la vida en incidente armado en Boca del Monte

  • Por Susana Manai
23 de agosto de 2025, 17:31
Al ser evaluada por los socorristas la víctima de 32 años ya no presentaba signos vitales. (Foto ilustrativa: istock)

Desconocidos atacaron de forma directa a la víctima. 

La tarde del sábado 23 de agosto, los Bomberos Voluntarios fueron alertados de un ataque armado que ocurrió en la 1a. avenida "D" 6-71 de Boca del Monte, zona 3 de Villa Canales.

Según el reporte oficial, una mujer fue atacada de forma directa por desconocidos quienes le dispararon en varias ocasiones.

Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron a la víctima y confirmaron que ya había muerto.

La mujer fue identificada como Jennifer Waleska Yancor Solano, de 32 años. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Tras la verificación, se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias que corresponden. 

