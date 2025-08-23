Mujer pierde la vida en incidente armado en Boca del Monte

Desconocidos atacaron de forma directa a la víctima.
La tarde del sábado 23 de agosto, los Bomberos Voluntarios fueron alertados de un ataque armado que ocurrió en la 1a. avenida "D" 6-71 de Boca del Monte, zona 3 de Villa Canales.
Según el reporte oficial, una mujer fue atacada de forma directa por desconocidos quienes le dispararon en varias ocasiones.
Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron a la víctima y confirmaron que ya había muerto.
La mujer fue identificada como Jennifer Waleska Yancor Solano, de 32 años.
Tras la verificación, se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias que corresponden.