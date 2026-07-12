Sorprenden y multan a conductores por llevar las placas ocultas

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En medio de operativos de tránsito, las autoridades descubrieron a dos conductores que circulaban con las placas ocultas, por lo que fueron sancionados.

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Dos motociclistas se llevaron una costosa sorpresa durante un control de carretera.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los sancionaron con una multa de Q500 a cada uno tras descubrir que circulaban con las placas de sus vehículos escondidas.

El hecho ocurrió en la Ruta al Atlántico, una vía donde la PNC mantiene operativos constantes.

Al detener a las motocicletas para una revisión de rutina, los agentes confirmaron que los conductores habían ocultado las matrículas intencionalmente para no ser identificados.

Élites Motorizados del Departamento de #TránsitoPNC mantienen constante monitoreo mediante recorridos sobre la ruta CA-9 Norte, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, promover el respeto a los límites de velocidad y disuadir la comisión de hechos delictivos. pic.twitter.com/sNyt3aDb1I — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) July 11, 2026

¿Qué dice la ley?

Conducir sin placas visibles es una falta grave. Según el Artículo 184.3 del Reglamento de Tránsito, esta infracción se castiga con una multa directa de Q500.

Las autoridades recordaron que estos operativos seguirán activos en diferentes puntos del país.

El objetivo es mejorar la seguridad en las carreteras y garantizar que todos los ciudadanos respeten las normas de tránsito.