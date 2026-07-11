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Atrapan a dos adolescentes con moto robada y armas en Villa Nueva

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de julio de 2026, 14:13
Los menores fueron intervenidos por las autoridades, que presumen que se disponían a cometer un crimen.&nbsp;(Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

Los menores fueron intervenidos por las autoridades, que presumen que se disponían a cometer un crimen. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

Dos menores de edad, presuntamente vinculados a la Mara Salvatrucha, fueron capturados por las autoridades tras ser sorprendidos con armamento y movilizarse en una motocicleta con reporte de robo.

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La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años que se movilizaban sobre la zona 6 de Villa Nueva.

Al ser intervenidos por las autoridades se descubrió que la moto en que se desplazaban tenía un reporte de robo en la zona 4 de ese municipio en mayo de 2026.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Además, los adolescentes portaban dos armas con cartuchos en la recámara, lo que arroja a las investigaciones que se encaminaban a cometer un crimen.

La PNC incautó las armas y puso a disposición de la ley a los menores de edad para resolver su situación en conflicto con la ley.

Este fue el armamento que portaban los adolescentes. (Foto vía: PNC)
Este fue el armamento que portaban los adolescentes. (Foto vía: PNC)

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