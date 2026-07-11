Atrapan a dos adolescentes con moto robada y armas en Villa Nueva

Dos menores de edad, presuntamente vinculados a la Mara Salvatrucha, fueron capturados por las autoridades tras ser sorprendidos con armamento y movilizarse en una motocicleta con reporte de robo.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a joven que murió en accidente de tránsito en la calzada Roosevelt
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años que se movilizaban sobre la zona 6 de Villa Nueva.
Al ser intervenidos por las autoridades se descubrió que la moto en que se desplazaban tenía un reporte de robo en la zona 4 de ese municipio en mayo de 2026.
Además, los adolescentes portaban dos armas con cartuchos en la recámara, lo que arroja a las investigaciones que se encaminaban a cometer un crimen.
La PNC incautó las armas y puso a disposición de la ley a los menores de edad para resolver su situación en conflicto con la ley.