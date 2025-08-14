Descubren escondite de pandilleros cerca de Renovación 1 en Escuintla

En el lugar se localizaron armas de fuego.
Durante un operativo, agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y fiscales lograron descubrir una guarida de pandilleros del Barrio18.
El operativo se realizó en la colonia San Carlos Canadá, Escuintla, cerca del Centro de Detención para Hombres Renovación I.
Según investigaciones, los pandilleros que habitan el lugar custodiaban a "El Lobo", quien se encuentra recluido en dicho centro carcelario.
Durante el allanamiento, varios pandilleros fueron neutralizados y se localizaron armas de fuego.