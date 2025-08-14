Versión Impresa
Descubren escondite de pandilleros cerca de Renovación 1 en Escuintla

  • Por Soy502
14 de agosto de 2025, 14:45
La guarida está cerca de Renovación 1. (Foto: Archivo/Soy502)

En el lugar se localizaron armas de fuego.

Durante un operativo, agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y fiscales lograron descubrir una guarida de pandilleros del Barrio18.

El operativo se realizó en la colonia San Carlos Canadá, Escuintla, cerca del Centro de Detención para Hombres Renovación I.

(Foto: redes sociales)
Según investigaciones, los pandilleros que habitan el lugar custodiaban a "El Lobo", quien se encuentra recluido en dicho centro carcelario.

Durante el allanamiento, varios pandilleros fueron neutralizados y se localizaron armas de fuego.

