"Soy una persona honorable": Leocadio Juracán habla desde la carceleta (video)

El exdiputado fue detenido la tarde de ayer y será trasladado a Mariscal Zavala.

EN CONTEXTO: Capturan a exdiputado Leocadio Juracán cuando se disponía a salir del país

Leocadio Juracán, exdiputado del Congreso, fue capturado la tarde del miércoles 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar a Sudáfrica para participar en una conferencia sobre equidad de los pueblos.

Juracán fue trasladado a la Torre de Tribunales por tener una orden de aprehensión en su contra por delitos de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales, la cual fue emitida por el Juzgado B de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Tras pasar la noche en la carceleta, el dirigente habló con Soy502 sobre los señalamientos que se le han atribuido.

"Estoy tranquilo y optimista. Los cargos por los que estoy acá son cuestiones que nunca he cometido. Las acusaciones que se me atribuyen son usurpación agravada y también por sustraer y comercializar recursos forestales, no sé de qué se trata eso. Por otro lado, aparentemente por daños al Patrimonio Nacional", afirmó.

El exdiputado asegura ser una persona honorable y respetuosa. Por cuestiones de seguridad y antecedentes, solicitó su traslado al Mariscal Zavala, lo cual fue aceptado.

Mira aquí el video: