¡Desde el aire! Así se ve el estadio El Trébol previo a partido de Guatemala y Panamá

-

El Estadio Manuel Felipe Carrera es el escenario en donde se disputará el encuentro decisivo entre Guatemala y Panamá por un pase al Mundial United 2026.

OTRAS NOTICIAS: Tena confirma alineación para juego clave ante Panamá

Las selecciones de Guatemala y Panamá ya se encuentran en el estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en la zona 3 capitalina, en donde se disputará el partido decisivo entre Guatemala y Panamá.

Miles de aficionados se hicieron presentes en el estadio y se encuentran ansiosos para apoyar a la Bicolor que se juega la vida para clasificar, por primera vez a un Mundial.

#Guatemala #Panama ♬ Vamos Guate (estamos Contigo) - Tigo @soy502_gt ¡El Trébol se pinta de azul y blanco! Así se ve el estadio Manuel Felipe Carrera a minutos de iniciar el compromiso entre Guatemala y Panamá. #Concacaf

Luego de que Surinam goleara a El Salvador, la presión hacia Guatemala es más fuerte, ya que no existen las posibilidades de fallar. Ni siquiera un empate funciona. Los guatemaltecos deben ganar.

En el lugar también se encuentran 275 panameños que viajaron para ver a su selección.