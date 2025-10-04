Versión Impresa
¡Desde un carro! Así fueron los disparos que alarmaron en zona 14 (video)

  • Por Geber Osorio
03 de octubre de 2025, 20:17
Ciudad de Guatemala
Los disparos realizados por armas de fuego dejaron daños en estructuras. (Foto: captura de video de Integral 14)

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad del sector.

Durante la madrugada de viernes 3 de octubre, se registró un ataque armado en la zona 14 de la ciudad de Guatemala.

Por medio de un sistema de cámaras de videovigilancia fueron captadas las imágenes de este hecho ilícito.

En las mismas se observa un picop, el cual sale de un comercio ubicado en la 10a. avenida y 11 calle, en la zona 14, luego da vueltas por el sector.

Al pasar por la 10a. avenida y 12 calle, el tripulante de este automóvil dispara contra otro comercio, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes que se encontraban en el lugar.

Luego de realizar estos actos, procede a darse a la fuga por la 16 calle, se conduce por la 5a. avenida y al llegar a la 19 calle se interna en un edificio.

Finalmente se determinó que dejó daños en la infraestructura donde pasó disparando.

Los videos y pruebas ya fueron entregados a las autoridades correspondiente para colaborar con la investigación, según indicó Integral 14, sistema de seguridad de la zona.

El video:

