Caso CHN: denuncia por desfalco millonario fue presentada hace más de un año

-

El presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Sergio Silva, explicó el reciente caso de desfalco CHN que asciende a Q20 millones. Silva aseguró que la denuncia penal fue presentada hace más de un año.

El presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Sergio Silva, se refirió al reciente caso de presunto desfalco revelado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, relacionado con la aprobación de préstamos sin respaldo.

Silva explicó que la denuncia fue presentada por la actual administración del banco en junio del año 2024, tras asumir la gestión. Señaló que el Ministerio Público (MP) es la entidad encargada de realizar la investigación correspondiente, la cual ya ha derivado en las primeras capturas.

ARTÍCULO RELACIONADO: Autoridades del CHN denuncian un posible desfalco de Q22 millones

Además, indicó que no puede brindar detalles adicionales sobre el proceso, debido a que el caso se encuentra bajo reserva judicial. Sin embargo, destacó que es la primera vez que una administración del CHN identifica irregularidades internas y las traslada a los tribunales.

Silva subrayó que el banco no maneja funciones de investigación, por lo que continuará colaborando con las autoridades competentes y a la espera de los resultados del proceso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

Desfalco millonario

El Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) presentó una denuncia penal contra varios de sus funcionarios y empleados por un presunto desfalco de 20 millones de quetzales. Según la investigación, el dinero habría sido sustraído mediante empresas falsas y la gestión irregular de préstamos, a cambio de pagos ilícitos.

Miembros de la estructura habían sido denunciados por hechos similares en otras instituciones financieras. (Imagen: Archivo/Soy)

La Fiscalía contra el Crimen Organizado dirigió el caso y, en una primera etapa, solicitó órdenes de captura contra 12 personas. El 30 de octubre, se realizaron 15 allanamientos en distintos puntos del país, que resultaron en la detención de seis sospechosos.

Sobre el caso, el fiscal Klayber Sical, explicó que los implicados desviaron fondos a través de contratos de extrafinanciamiento sin cumplir las normas internas del banco.

Los beneficiarios retiraban grandes sumas de dinero en efectivo, que luego eran tomadas por miembros de la estructura criminal. En total, 57 personas recibieron créditos de hasta Q400 mil, pese a no tener la capacidad económica para acceder a ellos.

En total, 57 personas recibieron créditos de hasta Q400 mil, pese a no tener la capacidad económica para acceder a ellos. (Imagen: Archivo/Soy502)

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron armas, equipos electrónicos y documentos que habrían sido utilizados para falsificar trámites fuera del banco. También se secuestraron 12 vehículos de alta gama presuntamente adquiridos con el dinero sustraído.

Sical indicó que en la segunda fase de la investigación se buscará establecer el destino de los fondos que fueron retirados en efectivo. Por ahora, seis personas permanecen detenidas y otras seis están prófugas.

La estructura estaría conformada por exempleados del CHN y colaboradores externos, algunos de los cuales ya habían sido denunciados por hechos similares en otras instituciones financieras.