Desfalco al CHN: Juez liga a proceso a 7 acusados

Después de casi un mes, concluyó la audiencia de primera declaración en contra de siete acusados en el desfalco al CHN.

El juez Mario Hichos del Juzgado Segundo Penal, resolvió ligar a proceso penal a siete acusados en el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

De acuerdo con la resolución del juez, dictada la noche del 15 de diciembre, hay motivos suficientes que suponen la participación de estas personas en los hechos imputados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los ligados a proceso:

María Fernanda Segura, por estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita Alex Omar Solís Salguero, acusado de peculado por sustracción en forma continuada, estafa en forma continuada y asociación ilícita Luis Fernando Pelaez Guerra, por abuso de autoridad. Falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita. Gustavo Adolfo Varela Martínez, por abuso de autoridad. Falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita. Willman Rocael López Trigueros, estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. Ana Gabriela Morales Ávila, por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. Pedro Luis Guamuche García, por estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad en forma continuada, peculado por sustracción en forma continuada y asociación ilícita.

El juez Mario Hichos ligó a proceso penal a siete acusados en el desfalco al CHN. (Foto: cortesía)

El caso

A inicios de 2025, el Crédito Hipotecario Nacional (CH) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones, por medio de la utilización de empresas de cartón y por ofrecer trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. El 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de siete personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

(Foto: MP)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.

(Foto: MP)

Segunda fase

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados.

El fiscal detalló que en un allanamiento en Jutiapa, ubicaron a guardia de seguridad, quien después del desfalco, cambió su nivel de vida.

Por el momento, han sido capturadas seis personas, vinculadas a este caso, mientras seis más están pendientes de detención.