Desfile conmemorativo del Liceo Mercantil acapara miradas

Con el entusiasmo de estudiantes, padres de familia, exalumnos y vecinos, el Liceo Mercantil celebró su 52 aniversario de fundación con un desfile conmemorativo que se llevó a cabo en el Centro Histórico

La actividad, denominada este año "El caminar de los Grandes", reunió a 12 bandas invitadas que recorrieron desde la calle Juan Chapín y 12 avenida hasta llegar a la 12 calle de la zona 1.

La apertura estuvo a cargo de la banda anfitriona del Liceo Mercantil, acompañada de sus escuadras de gastadores y batonistas, quienes recibieron ovaciones por parte del público, que destacó sus formaciones y ejecuciones musicales.

La Banda Marcial del Colegio Para Varones San Sebastián interpretó el Himno Nacional de Guatemala. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Durante el recorrido, cada institución participante ofreció su presentación, precedida por un acto protocolario en el que se agradeció el apoyo de los establecimientos invitados y se destacó la tradición que representa este desfile en el calendario escolar y cultural de la capital.

Aunque la jornada inició bajo la lluvia, la asistencia no se vio afectada. Padres de familia, exalumnos y vecinos se dieron cita para acompañar esta conmemoración, demostrando el aprecio hacia el Liceo Mercantil y las agrupaciones musicales.

Las integrantes de la banda de guerra de la Escuela de Maestras para Párvulos en su participación. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

El cierre se realizó frente al emblemático Arco de Correos, donde los organizadores prepararon un recibimiento especial para las bandas participantes, generando un ambiente festivo que reunió a decenas de amantes de la música marcial.