Desfile estudiantil llenó de color y patriotismo a Xela

-

El desfile del 15 de septiembre en Quetzaltenango reunió a miles con música, talento estudiantil y homenajes a los 204 años de independencia.

LEE TAMBIÉN: Quetzaltenango rinde homenaje y celebra el Grito de Independencia

Quetzaltenango vivió este 15 de septiembre una de sus jornadas más esperadas del año con el tradicional desfile de nivel medio, en el que participaron más de 7 mil estudiantes de distintos centros educativos.

Bomberos Voluntarios destacaron en el desfile de independencia. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El recorrido, cargado de color, patriotismo y talento, inició en el parque Benito Juárez y concluyó en el Monumento a Tecún Umán, donde cientos de vecinos se reunieron para aplaudir a los participantes.

El desfile estuvo marcado por la energía de las bandas escolares, muchas de las cuales han representado a Quetzaltenango en eventos regionales, obteniendo importantes reconocimientos.

Las batonistas deleitaron al público con pasos y rutinas de baile. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Entre los puntos destacados de la jornada estuvo la participación del Instituto para Varones de Occidente (INVO), que sorprendió al público al incluir por primera vez batonistas en su presentación.

La elegancia y el orden fueron característicos de instituciones como el Colegio La Encarnación, el Colegio Rosal y el Colegio María Auxiliadora, cuyas estudiantes demostraron disciplina y creatividad en cada presentación.

Cada estudiante dio muestra de su talento musical en el desfile patrio. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Autoridades municipales, así como reinas nacionales e internacionales, presenciaron el evento desde las graderías instaladas en el recorrido, aplaudiendo el esfuerzo de los jóvenes que, con su participación, rindieron homenaje a los 204 años de independencia de Guatemala.

El desfile concluyó en medio de aplausos y música, dejando en alto el orgullo quetzalteco y reafirmando esta actividad como una de las más importantes de las fiestas patrias en la región.