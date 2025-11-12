Versión Impresa
¡Se siente la Navidad! Desfile Navideño llega a la zona 2 de la Ciudad de Guatemala

  • Por Geber Osorio
11 de noviembre de 2025, 20:52
Ciudad de Guatemala
Elfo saluda a los espectadores durante el Desfile Navideño en su recorrido en la zona 2 capitalina. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

La Municipalidad de Guatemala encendió la época festiva con el Desfile Navideño que recorrió las calles de la zona 2, atrayendo a cientos de familias. 

El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala recorrió la noche de este martes 11 de noviembre, las calles de la zona 2 capitalina.

Vecinos de todas las edades salieron de sus casas en familia, para observar detenidamente dada una de las distintas carrozas navideñas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Las calles se vieron iluminadas y coloridas por esta creativa actividad de fin de año.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Los espectadores disfrutaron de una noche mágica e inolvidable junto a sus seres queridos.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

En la carrozas se encontraba diversos personajes, como por ejemplo hadas y soldados de plomo con colores que representan a la Navidad.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Sin faltar la presencia de Elfo, quien se encarga de entretener a los más pequeños de las familias e incluso los mayores, quienes siempre disfrutan de un buen momento.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

  • Últimas noticias de Guatemala

