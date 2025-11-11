Vacuna contra la varicela regresa a los centros de salud del país

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunció la reintroducción de la vacuna contra la varicela en el sector público, un antígeno clave que vuelve al esquema nacional tras 30 años de ausencia.
Joaquín Barnoya Pérez, ministro de Salud, dio a conocer que se compraron 500 mil dosis a un costo de Q71 millones, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Esta vacuna se encuentra disponible en los centros de salud y forma parte de las 21 vacunas del esquema nacional.
Las autoridades sanitarias esperan que unos 200 mil niños sean beneficiados.
Según el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi) el tratamiento consiste en dos dosis, las cuales otorgan una protección superior al 95%, reduciendo hospitalizaciones y brotes.
La primera dosis se debe aplicar entre los 12 y 18 meses y la segunda entre los 4 y 5 años, ya que la población más afectada por dicha enfermedad son los niños menores de 10 años.
"Vamos a continuar trabajando incansablemente para que los guatemaltecos tengan acceso a la salud de calidad", expresó Barnoya.