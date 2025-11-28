¡Con luz y color! Desfile Navideño iluminó esta noche las calles de la zona 18

La Navidad llegó oficialmente al distrito 1 de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, la noche de este jueves.
La noche de este jueves 27 de noviembre, recorrió las calles del distrito 1 de la zona 18, el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Por lo que, los vecinos de este sector fueron testigos de las carrozas coloridas e iluminadas que le dieron alegría a las calles.
Sin importar el frío, los pequeños salieron junto a sus progenitores para observar detalladamente cada una de las carrozas.
Con la presencia de personajes navideños y de esta época de fin de año, el público disfrutó de un buen momento en compañía de sus seres queridos.
Con fuegos artificiales, fotografías y saludos de los participantes, la Navidad llegó a una zona más de la ciudad capital.