¡Antigua Guatemala se iluminará! La Navidad llega a la ciudad colonial

La Municipalidad de Antigua Guatemala, dando inicio formal a la temporada navideña, ha anunciado el evento de Iluminación Navideña que transformará la ciudad colonial.
La Municipalidad de Antigua Guatemala ha anunciado que se hará la iluminación navideña en la ciudad colonial.
Esto se realizará por medio de una actividad programada en la Plaza Mayor, para este sábado 29 de noviembre a partir de las 19:00 horas.
De esta manera, la comuna dará inicio a la temporada navideña junto a los vecinos del sector y demás ciudadanos que puedan hacerse presentes.
"Te esperamos para encender la luz y la alegría en nuestra ciudad", dijo la municipalidad por medio de sus redes sociales.