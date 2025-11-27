Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Antigua Guatemala se iluminará! La Navidad llega a la ciudad colonial

  • Por Geber Osorio
27 de noviembre de 2025, 16:03
Antigua Guatemala
La Plaza Mayor de Antigua Guatemala será iluminada a partir de este sábado 29 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)

La Plaza Mayor de Antigua Guatemala será iluminada a partir de este sábado 29 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)

La Municipalidad de Antigua Guatemala, dando inicio formal a la temporada navideña, ha anunciado el evento de Iluminación Navideña que transformará la ciudad colonial.

TE PUEDE INTERESAR: Regresan los alumbrados navideños a Plaza Berlín y otros nueve puntos

La Municipalidad de Antigua Guatemala ha anunciado que se hará la iluminación navideña en la ciudad colonial.

Esto se realizará por medio de una actividad programada en la Plaza Mayor, para este sábado 29 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

De esta manera, la comuna dará inicio a la temporada navideña junto a los vecinos del sector y demás ciudadanos que puedan hacerse presentes.

"Te esperamos para encender la luz y la alegría en nuestra ciudad", dijo la municipalidad por medio de sus redes sociales.

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar