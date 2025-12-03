Versión Impresa
Desfile Navideño recorre las calles de la zona 18 la noche de este martes

  • Por Geber Osorio
02 de diciembre de 2025, 20:39
Ciudad de Guatemala
Coloridas e iluminadas carrozas recorrieron esta noche las calles del distrito 2 de la zona 18.&nbsp;(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

La noche del 2 de diciembre, el esperado Desfile Navideño continuó su recorrido en zona 18 de la ciudad Guatemala, llevando Magia navideña a cientos de familias.

La noche de este martes 2 de diciembre siguió con uno de sus recorridos el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.

Esta vez, el mismo transitó por las calles del distrito 2, de la zona 18 de la ciudad capitalina.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Por lo tanto, las coloridas carrozas navideñas iluminaron las calles de este sector, donde vecinos salieron de sus casas para presenciar la actividad.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
El espectáculo fue observado por cientos de familias que en compañía de sus seres queridos vivieron un momento inolvidable.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Con personajes como Santa Claus y Elfo, los pequeños de las casas pudieron saludarlos de cerca y compartir sonrisas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
