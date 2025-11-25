Versión Impresa
¡Doble recorrido! El Desfile Navideño se vivió en las zonas 4 y 8 este lunes

  • Por Geber Osorio
24 de noviembre de 2025, 20:48
Ciudad de Guatemala
Las calles fueron iluminadas por las coloridas carrozas navideñas esta noche. (Foto:&nbsp;Oscar Rivas/Colaborador)

La magia de la Navidad se vivió la noche de este lunes en dos zonas de la ciudad de Guatemala.

El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala tuvo dos recorridos la noche de este lunes 24 de noviembre.

El primero se llevó a cabo en la zona 4 de la ciudad capital, donde los vecinos del sector salieron de sus viviendas para apreciar las distintas carrozas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Luego, el desfile se trasladó a la zona 8 capitalina para que los vecinos de esta área también pudieran observar el recorrido del mismo.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Por lo tanto, ambos sectores fueron testigos de la actividad navideña, la cual le da alegría y colorido a las calles en esta época de fin de año.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Con la presencia de personajes como Santa Claus, Mama Claus, Elfo y otros personajes de la temporada, desde los más pequeños hasta los más grandes vivieron una experiencia inolvidable en familia.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
