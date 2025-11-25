¡Doble recorrido! El Desfile Navideño se vivió en las zonas 4 y 8 este lunes

La magia de la Navidad se vivió la noche de este lunes en dos zonas de la ciudad de Guatemala.
El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala tuvo dos recorridos la noche de este lunes 24 de noviembre.
El primero se llevó a cabo en la zona 4 de la ciudad capital, donde los vecinos del sector salieron de sus viviendas para apreciar las distintas carrozas.
Luego, el desfile se trasladó a la zona 8 capitalina para que los vecinos de esta área también pudieran observar el recorrido del mismo.
Por lo tanto, ambos sectores fueron testigos de la actividad navideña, la cual le da alegría y colorido a las calles en esta época de fin de año.
Con la presencia de personajes como Santa Claus, Mama Claus, Elfo y otros personajes de la temporada, desde los más pequeños hasta los más grandes vivieron una experiencia inolvidable en familia.