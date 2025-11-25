Se prevén fuertes vientos y clima frío para este martes 25 de noviembre

-

El Insivumeh anunció el pronóstico del clima para este martes, destacando la influencia de un sistema de alta presión que mantendrá cielos mayormente despejados y la presencia de fuerte viento en la ciudad capital.

Para este martes 25 de noviembre se mantendrá una influencia de alta presión del norte al centro del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica nubosidad dispersa en la mañana para las regiones del norte y caribe.

Mientras, en el resto del país se prevén pocas nubes o incluso el cielo despejado, pero con presencia de viento norte en gran parte del altiplano central, como en la ciudad capital.

En horas de la tarde, se presentaría mayor nubosidad en regiones del norte, caribe y bocacosta, con pocas probabilidades de lluvia, según indicaron los expertos.

Persistirá la influencia de alta presión del norte al centro del país. (Foto: Insivumeh)

En el resto del país se continuará con pocas nubes y el descenso de temperaturas en la noche y madrugada, sobre todo en el occidente y zonas elevadas del altiplano central.

Las autoridades recomiendan mantener precauciones necesarias ante el viento acelerado y abrigarse correctamente durante la noche y madrugada.

Temperaturas

En sectores del occidente se presentarán las temperaturas más bajas, donde las mínimas serán de 9ºC.

En el altiplano central las temperaturas mínimas serán de 15ºC y las máximas de 25ºC.