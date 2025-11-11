Desfile Navideño: así fue el recorrido de carrozas en la zona 7 capitalina

La alegría de las fiestas de fin de año llegó a la zona 7 capitalina con el esperado Desfile Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala. Cientos de familias disfrutaron del recorrido de llamativas carrozas, que incluyeron a Santa Claus, el Elfo, y los populares personajes Rayo McQueen y Mate.
Las iluminativas y coloridas carrozas del Desfile Navideño, el cual es organizado por la Municipalidad de Guatemala, fueron vistas esta noche en las calles de la zona 7 capitalina.
Cientos de vecinos salieron de sus casas en familia para disfrutar de esta actividad realizada en vísperas de las fiestas navideñas.
Desde los más pequeños hasta los más grandes no se quisieron perder de las distintas y llamativas carrozas que transitaron frente a sus viviendas.
Entre las más esperadas por las personas, son las del "Rayo McQueen" y la de "Mate", los cuales son personajes de la película de Cars.
Santa Claus y la señora Claus también estuvieron presentes en el recorrido, donde saludaron a los espectadores.
Tampoco podía falta el Elfo que divierte tanto a los niños como a los adultos en esta época de fin de año.