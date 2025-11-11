Desfile Navideño: así fue el recorrido de carrozas en la zona 7 capitalina

-

La alegría de las fiestas de fin de año llegó a la zona 7 capitalina con el esperado Desfile Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala. Cientos de familias disfrutaron del recorrido de llamativas carrozas, que incluyeron a Santa Claus, el Elfo, y los populares personajes Rayo McQueen y Mate.

Las iluminativas y coloridas carrozas del Desfile Navideño, el cual es organizado por la Municipalidad de Guatemala, fueron vistas esta noche en las calles de la zona 7 capitalina.

Cientos de vecinos salieron de sus casas en familia para disfrutar de esta actividad realizada en vísperas de las fiestas navideñas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Desde los más pequeños hasta los más grandes no se quisieron perder de las distintas y llamativas carrozas que transitaron frente a sus viviendas.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Entre las más esperadas por las personas, son las del "Rayo McQueen" y la de "Mate", los cuales son personajes de la película de Cars.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Santa Claus y la señora Claus también estuvieron presentes en el recorrido, donde saludaron a los espectadores.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Tampoco podía falta el Elfo que divierte tanto a los niños como a los adultos en esta época de fin de año.