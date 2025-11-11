Desfile y show de luces: la temporada navideña llega al Irtra Petapa

La temporada navideña llega al Irtra. La inauguración contará con un espectacular show de luces, desfile de personajes, coros y mucho más.
El Irtra anuncia la llegada de la temporada navideña en el Parque Mundo Petapa, con el espectáculo "Navidad de los Mundos Mágicos".
La apertura será el martes 25 de noviembre. Durante la inauguración, el parque será iluminado y estará abierto hasta las 12:00 horas. Habrá desfile de personajes, coro navideño, show de luces, bandas y muchas sorpresas más.
A partir de ese día, el parque contará con diversas actividades durante los fines de semana de noviembre y diciembre.
Entre ellas villancicos infantiles, coros, jazz, show de nieve, show de luces, desfiles con carrozas, banda y personajes del Irtra.