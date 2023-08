¡Iban al hospital! La historia de los hermanos accidentados en zona 9

-

Los hermanos salieron de madrugada de casa para llegar al hospital, sin embargo, en el trayecto sufrieron un fatal accidente donde uno de ellos falleció.

EN CONTEXTO: Identifican a hermano que falleció en accidente de tránsito en zona 9

Eran las 4:30 horas de este lunes 21 de agosto cuando los hermanos Sergio Francisco y Juan Enrique, ambos de apellidos Prado Tun, abordaron su motocicleta para salir del municipio de Boca del Monte y dirigirse a la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Este lunes madrugaron porque Sergio tenía una cita en un hospital del Centro Histórico para realizarse una hemodiálisis debido a problemas renales. Sin embargo, por causas que aún se investigan, ambos se accidentaron al llegar a la 12 calle sobre la 7a avenida de la zona 9 capitalina.

Gravemente herido, Sergio, de 33 años de edad, fue trasladado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) conocido como 7-19. Lamentablemente, Juan Enrique de 26 años, murió en el lugar debido al fuerte impacto.

El hecho causó conmoción en familiares y amigos, quienes lamentaron lo sucedido, debido a que ambos hacían ese trayecto tres veces por semana para así poder conseguir el tratamiento médico para Sergio.

(Foto: redes sociales)

Mensajes emotivos en redes sociales

Tras conocerse la triste historia de los hermanos, en redes sociales, las personas escribieron mensajes muy emotivos para concederle el descanso eterno a Juan Enrique.

Por aparte, amigos, vecinos y conocidos de los hermanos le dedicaron mensajes a ambos, a Juan Enrique para despedirlo y a Sergio para que se recupere pronto. Cabe destacar que de momento se desconoce el estado de salud actual del joven que fue trasladado a la emergencia del IGSS.

"Mi amorsote bello sigo sin poder creer que te fuiste, me dejas un gran dolor en el pecho no sabes cuanto te voy a extrañar mi Juanito fuiste un gran amigo y compañero, eras un guerrero y te esforzaban día tras día por salir adelante no asimilo tu partida, solo siento ese vacío en el pecho que no logro entender, hace 8 días que te vi debí abrazarte más fuerte bebe, te voy a llevar en mi corazón por siempre Te Amo tanto amigo mio todos nuestros años de amistad fueron lo mejor del mundo un beso al cielo mi vida que Diosito te tenga en su gloria Descansa en paz Juan Prado", "Te vamos a extrañar !!! Dios sabe porque llego tu momento Juan Prado, pero que Dios te reciba con sus brazos bien abiertos y te de mucho amor ...... siempre fuiste una persona de bien y te aprecio mucho", se lee en algunos mensajes.

(Foto: captura de pantalla)