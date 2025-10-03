Deslizamiento sobre vivienda deja dos heridos en Fraijanes

Las personas afectadas fueron trasladadas a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Reportan inundaciones y derrumbe en Fraijanes la tarde de este viernes (videos)
La tarde de este 3 de octubre se registró un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en la colonia San Antonio, ubicada en la zona 8 de Fraijanes.
Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, y al llegar al lugar lograron rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de la vivienda.
Posteriormente, les brindaron atención prehospitalaria y fueron trasladas al Centro de Atención Permanente de la localidad.