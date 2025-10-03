Versión Impresa
Deslizamiento sobre vivienda deja dos heridos en Fraijanes

  • Por Geber Osorio
03 de octubre de 2025, 17:56
El deslave dejó dos heridos y daños materiales en una vivienda. (Foto: Asonbomd)

Las personas afectadas fueron trasladadas a un centro asistencial.

La tarde de este 3 de octubre se registró un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en la colonia San Antonio, ubicada en la zona 8 de Fraijanes.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, y al llegar al lugar lograron rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de la vivienda.

Posteriormente, les brindaron atención prehospitalaria y fueron trasladas al Centro de Atención Permanente de la localidad.

La vivienda afectada se encuentra en la colonia San Antonio, zona 8 de Fraijanes. (Foto: Asonbomd)
