Reportan inundaciones y derrumbe en Fraijanes la tarde de este viernes (videos)

-

Las lluvias provocaron el desborde de río y afectan a vecinos del municipio.

OTRAS NOTICIAS: Trabajos en San Cristóbal afectan el tránsito en la ciudad de Guatemala

Derivado de las lluvias que se presentan la tarde de este viernes en el municipio de Fraijanes, se reportan varias emergencias.

Entre ellas, el desbordamiento del río El Cuje, en la colonia San Nicolás, ubicada en dicho municipio, según indicaron los vecinos del sector.

En las imágenes se observa la correntada formada tras este desbordamiento, el cual pasa a un costado de algunas viviendas, donde los habitantes corren riesgo de ser arrastrados por las aguas.

Asimismo, se registran inundaciones en la aldea El Cerrito, en el mismo municipio, donde el paso vehicular ha quedado obstaculizado por alta acumulación de agua.

Desborde de ríos e inundaciones en El Cerrito, Fraijanes #ClimaGT pic.twitter.com/AvSi1xvIfu — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 3, 2025

Derrumbe

También, se alertó acerca de un derrumbe que bloquea el paso hacia El Hato, Fraijanes, donde ambos carriles de esta calle han quedado obstaculizados por árboles que cayeron tras el deslizamiento.