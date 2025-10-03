Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Reportan inundaciones y derrumbe en Fraijanes la tarde de este viernes (videos)

  • Por Geber Osorio
03 de octubre de 2025, 17:07
Un río se desbordó ocasionando inundaciones y correntadas en Fraijanes. (Foto: captura de video de redes sociales)

Un río se desbordó ocasionando inundaciones y correntadas en Fraijanes. (Foto: captura de video de redes sociales)

Las lluvias provocaron el desborde de río y afectan a vecinos del municipio.

OTRAS NOTICIAS: Trabajos en San Cristóbal afectan el tránsito en la ciudad de Guatemala

Derivado de las lluvias que se presentan la tarde de este viernes en el municipio de Fraijanes, se reportan varias emergencias.

Entre ellas, el desbordamiento del río El Cuje, en la colonia San Nicolás, ubicada en dicho municipio, según indicaron los vecinos del sector.

En las imágenes se observa la correntada formada tras este desbordamiento, el cual pasa a un costado de algunas viviendas, donde los habitantes corren riesgo de ser arrastrados por las aguas.

Asimismo, se registran inundaciones en la aldea El Cerrito, en el mismo municipio, donde el paso vehicular ha quedado obstaculizado por alta acumulación de agua.

Derrumbe

También, se alertó acerca de un derrumbe que bloquea el paso hacia El Hato, Fraijanes, donde ambos carriles de esta calle han quedado obstaculizados por árboles que cayeron tras el deslizamiento.

Un derrumbe obstaculiza el paso vehicular hacia El Hato, Fraijanes. (Foto: Meteorología GT)
Un derrumbe obstaculiza el paso vehicular hacia El Hato, Fraijanes. (Foto: Meteorología GT)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar