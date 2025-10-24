Desmantelan banda de robo de vehículos en zona 12

Las autoridades localizaron a los sospechosos tras varios días de seguimiento.
Un operativo policial desarrollado en las últimas horas dejó la captura de tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en La Reformita, zona 12 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos formaban parte de una estructura criminal que operaba principalmente durante la noche y la madrugada, enfocándose en automotores de una marca específica.
Durante las diligencias, se incautaron herramientas especializadas para violentar cerraduras, placas falsas, dispositivos electrónicos para desactivar sistemas de seguridad, armas de fuego, municiones y partes de vehículos robados, además, se recuperaron dos carros con reporte de robo.
Además, la investigación preliminar indica que el principal punto de operaciones de la banda estaba en zona 12.