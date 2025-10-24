Versión Impresa
La mujer que recibió más de Q80 mil en sus cuentas bancarias sin justificar

  • Por Susana Manai
24 de octubre de 2025, 13:12
La Fiscalía demostró que recibió el dinero en tres cuentas bancarias sin justificar el origen. (Foto ilustrativa: istock) 

Además de la condena la acusada deberá realizar una reparación digna de más de Q7 mil.

Blanca F. fue sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.

Un juzgado especializado encontró pruebas suficientes para responsabilizarla del delito al recibir los fondos cuyo origen no pudo justificar.  

Las investigaciones revelaron que Blanca F. recibió Q87,080 en tres cuentas bancarias distintas. Según el expediente judicial, no presentó documentos que respaldaran el origen del dinero ni la naturaleza de las transacciones.

Además de la condena, el tribunal determinó imponer una reparación digna de Q7,500 al concluir que existió una participación comprobada en la recepción y manejo de dinero de origen no justificado.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, en coordinación con el juzgado especializado que emitió la sentencia.

