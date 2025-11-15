Despiden a reina de belleza guatemalteca luego de trágico accidente

El próximo 29 de noviembre estaría finalizando su reinando, caracterizado por su amabilidad y belleza.
La Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, declaró luto municipal ante la pérdida de Ivana Marcela López Muralles, reina de belleza del municipio.
Autoridades también ordenaron que las banderas del pabellón nacional y municipal en el Parque Central ondearan a media asta.
En redes sociales han demostrado su agradecimiento y muestras de solidaridad hacia su familia luego de que un picop impactara contra ella, cuando se conducía por el municipio a bordo de su moto.
Un talento de infancia
Ivana, quien desde pequeña formó parte de certámenes municipales, era reconocida y querida en el lugar, donde durante la mañana del sábado 15 de noviembre está siendo velada en su hogar, llena de flores de color rosa y con muchos sentimientos le dan el último adiós.