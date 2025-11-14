Así fue el accidente donde falleció la Flor de Feria de Nueva Concepción (video)

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que un picop impacta contra la reina de belleza.
EN CONTEXTO:Lamentan la muerte de la Flor de Feria de Nueva Concepción, Escuintla
Según circula en redes sociales, un video donde se observa el momento en el que un vehículo impacta contra Ivana Marcela López, Muralles, de 15 años,
Ivana, habría sido seleccionada para representar al municipio desde el 2024 y contaba con una trayectoria en este tipo de concursos de belleza que, desde pequeña, mostró pasión por el modelaje.
En redes sociales circula el video de las cámaras que captaron el momento de la tragedia. En él, se observa que Ivana iba a bordo de su moto en el carril derecho cuando un vehículo tipo agrícola se cambia hacia el carril contrario, impactándola así:
Autoridades se hicieron presentes en el lugar, donde fue identificada y se percataron que ya no contaba con signos vitales.