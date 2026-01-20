Despiden con honores a décimo agente fallecido tras ataques terroristas (video)

La esposa del fallecido asistió a las honras fúnebres.
La muerte del décimo agente, víctima de los ataques terroristas ocurridos el pasado domingo, fue confirmada la noche del lunes.
Se trata de Juan Antonio Paredes Mayén, quien llevaba cuatro años y seis meses laborando para la institución.
Su esposa, Evelyn Soto, afirmó que la víctima era originaria del municipio de Granados, Baja Verapaz y dejó a tres menores en la orfandad.
"Esta es una noticia que duele, pero profeso la fe católica, mi Dios que se encargué", expresó.
Este martes, en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, se llevaron a cabo las honras fúnebres de Mayén, quien fue despedido con honores.