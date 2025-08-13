Le dan el último adiós a Miguel Uribe, expresidenciable de Colombia

Durante las honras fúnebres fueron recordados otros episodios en los que líderes políticos murieron de forma violenta.
Este miércoles 13 de agosto, cientos de personas participaron en el funeral de Miguel Uribe Turbay, quien fue senador y precandidato presidencial, cuya muerte ocurrió tras el atentado que sufrió durante un acto de campaña.
Familiares del expresidenciable del partido Centro Democrático recibieron el acompañamiento de expresidentes, legisladores y representantes internacionales.
El funeral se realizó después de dos días de homenajes en el Salón Elíptico del Congreso.
En horas de la mañana, se ofició una misa en la Catedral Primada de Colombia, para luego iniciar el cortejo hacia el Cementerio Central, el camposanto más antiguo de Bogotá, donde se realizó la sepultura.
Durante el recorrido, asistentes portaron flores, banderas y globos blancos, mientras otros agitaron pañuelos en señal de despedida. Al concluir la ceremonia religiosa, el cantante Yuri Buenaventura interpretó la pieza "El Guerrero", con la que se cerró el acto litúrgico.
Atentado contra presidenciable
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras permanecer dos meses hospitalizado. El pasado 8 de junio, fue herido por un disparo durante una actividad proselitista.
A pesar de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, su condición médica no presentó mejoría, y finalmente se produjeron complicaciones que derivaron en su muerte.
Se repite la tragedia
Durante la ceremonia, su padre, Miguel Uribe Londoño, recordó que hace 34 años su esposa, la periodista Diana Turbay, fue asesinada, y lamentó que la violencia haya golpeado nuevamente a su familia.
Relató que en aquella ocasión tuvo que informarle a su hijo, entonces de cuatro años, sobre la muerte de su madre, y ahora enfrenta la pérdida de ese mismo hijo.
La familia de Uribe Turbay solicitó que ningún representante del Gobierno encabezado por Gustavo Petro asistiera al funeral. Según informó el ministro Armando Benedetti, la petición fue respetada.