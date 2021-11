Despiden a mujer del trabajo por que el uniforme "unitalla" no le quedó

La mujer fue contratada como azafata en España pero al no quedarle el uniforme "unitalla" asegura haber sido despedida.

OTRAS NOTICIAS: Luchador se fractura la pierna tras una patada antes de ganar por KO

Durante la pandemia muchas personas han perdido su trabajo y les ha costado retomar sus labores por falta de oportunidades, en este caso una mujer de España perdió su empleo debido a su apariencia física.

Fue la misma compañía que la despidió por su apariencia física, esto debido a que el uniforme que le proporcionaron no le quedó.

A través de Instagram, Alba Nevado, subió un video en el que se muestra conmovida luego que la empresa Best Way la contratara para ser una de las azafatas de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid y la despidiera por "su aspecto físico" al no quedarle un uniforme que era unitalla.

“En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso", dijo Alba al principio del video que publicó.

Alba Nevado contó que la empresa le entregó un uniforme y que al llegar a casa se percató que no le quedaba bien, por lo que al siguiente día fue a la compañía a pedir un cambio de prenda, sin embargo, le hicieron comentarios despectivos sobre su apariencia como que el problema era ella al no quedarle el uniforme.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Nevado Nieto (@alba.nevado)

Alba indicó que la empresa le ofreció otro empleo, pero que decidió rechazarlo ya que no se siente motivada y con la suficiente empatía para atender a personas que no tienen la culpa.

La empresa respondió

Best Way emitió un comunicado que fue publicado por el diario ABC, en el que mencionaron que Alba pasó las pruebas en el proceso de selección y que un día antes del evento se proporcionaron uniformes a más de 100 personas a las que le sugirieron probárselos antes de ir a casa, ellos aseguran que Alba no lo hizo ya que no tenía tiempo.

“El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar una solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución. Ningún miembro de nuestro personal fue rechazado en nuestra empresa ni por su talla ni por su peso. Contamos con personal de soporte para el sector de los eventos con todo tipo de tallas: inferiores, iguales y superiores a la de Alba”, se lee en el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Nevado Nieto (@alba.nevado)

*Con información de Milenio.