Luchador se fractura la pierna tras una patada antes de ganar por KO

Luego de noquear a su oponente el ganador terminó con una fractura de tibia.

Las peleas de MMA suelen entregar imágenes estremecedoras y el pasado fin de semana hubo otra en un torneo amateur en los Estados Unidos con una situación agridulce para el ganador.

Tras noquear a Kai Duque, Dylan Kiskila sufrió la fractura de la tibia. El video de lo que dejó el duelo en el Captain’s Fight Club, un evento amateur celebrado en Fargo, Dakota del Norte es impactante.

Fighter suffers defeat at the same time winner breaks his leg.



Over the weekend at Captains Fight Club, an amateur MMA show in Fargo, North Dakota, Dylan Kiskila landed a brutal head kick KO on Kai Duque. The kick caused the winner to suffer this gruesome injury. pic.twitter.com/BbesLuZaDf — FITE (@FiteTV) November 22, 2021

El árbitro dio por terminada la pelea y los dos cayeron al piso. Kiskila advirtió de inmediato su fractura y se observa cómo le quedó la pierna. Mientras que Duque fue atendido por sus asistentes.

Luego de varios minutos, el perdedor pudo levantarse.

*Con información de infobae.