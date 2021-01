La exmodelo Melania Trump, logró notoriedad al ser la Primera Dama de una de las naciones más poderosas del mundo.

Se hizo más popular por los desplantes que le hizo a su esposo Donald Trump durante su mandato de Estados Unidos.

El último fue a la llegada del expresidente a su residencia en Miami, donde él se detuvo a saludar a los medios al salir del avión privado, luego de haber abandonado la presidencia. Melania se adelantó al auto sin ver a nadie más.

President Trump arrives in Florida as Biden #Inauguration gets underway pic.twitter.com/A5OqK7fOis — Breaking911 (@Breaking911) January 20, 2021

Durante el debate presidencial que Trump tuvo con Joe Biden, Donald tomó la mano de su esposa mientras ella se la retiró, todo frente a las cámaras de televisión.

Y otra vez, Melania librándose de la mano de Trump: quita bicho! #bodylanguage pic.twitter.com/r6EclG1fTE — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) October 23, 2020

Ambos se mostraron tan desinteresados uno del otro durante el último gobierno del empresario, que la situación no fue indiferente, al punto de la creación del hashtag #FreeMelania.

Melania siempre se caracterizó por sus sonrisas falsas y su incómodo rostro en las presentaciones oficiales, aunque reiteró que tiene un matrimonio sólido y fuerte, todo indica lo contrario.

Pobre mujer...

EEUU#FreeMelania pic.twitter.com/lNVaCD1jQy — May (@mayraying) January 23, 2017

Se llegó a sugerir en redes sociales que Donald Trump la tenía secuestrada, situación en la que Donald contribuía para generar los rumores.

En una ocasión la dejó caminando sobre la lluvia cubriéndose él con el paraguas.

En agosto de 2020 cuando ambos regresaban de un fin de semana en Nueva Jersey, él intentó darle la mano pero ella se negó.

Melania repeatedly refuses to hold Donald Trump's hand in excruciating clip pic.twitter.com/rQNaGJEZ6h — The Independent (@Independent) August 17, 2020