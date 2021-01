Sindicato de actores de Hollywood amenaza con expulsar a Trump

El sindicato estadounidense de actores anunció el martes que inició un procedimiento disciplinario contra Donald Trump que podría desembocar en la expulsión del presidente saliente, presentador durante largo tiempo del famoso reality show "El aprendiz".

El sindicato SAG-AFTRA votó "abrumadoramente" a favor de la apertura de un proceso por la violación de la Constitución por parte de Trump, vinculada con el asalto del Capitolio llevado a cabo por sus simpatizantes el 6 de enero.

El comité disciplinario del sindicato examinará la implicación en estos hechos del magnate republicano, que también es objeto en el Congreso de un segundo procedimiento de acusación por "incitación a la insurrección".

"Donald Trump atacó valores que este sindicato tiene entre los más sagrados: la democracia, la verdad, el respeto por nuestros conciudadanos de todas las razas y religiones, y la sacrosanta libertad de prensa", dijo en un comunicado la presidenta del SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris.

El comité disciplinario también estudiará la "peligrosa campaña de desinformación destinada a desacreditar y, en última instancia, amenazar la seguridad de los periodistas", orquestada según el sindicato por el presidente saliente.

Entre los 160,000 miembros del SAG-AFTRA figuran actores pero también un gran número de profesionales de los medios audiovisuales en las más diversas áreas.

"Existe un vínculo directo entre este desprecio deliberado por la verdad y los ataques perpetrados por sus partidarios contra los periodistas", dijo Carteris.

"Como sindicato, nuestro papel más importante es la protección de nuestros miembros", dijo por su parte David White, director ejecutivo de la organización.

Si es declarado culpable, Trump se arriesga a una multa, una suspensión e incluso la expulsión del SAG-AFTRA, que generalmente brinda a sus miembros prestaciones por jubilación, así como algunos otros beneficios, como el acceso a ciertas películas antes de su estreno.

Según el medio especializado Deadline, Trump se incorporó a las filas del SAG-AFTRA en 1989.

Además de su participación en "El aprendiz" ("The Apprentice") de 2004, Trump es más conocido en la pantalla por una escena en la cinta de 1992 "Mi pequeño angelito 2". También apareció en "Zoolander" e hizo cameos en series de televisión como "El príncipe del Rap" y "Sex and the City".