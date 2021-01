Ben Affleck destroza imagen de Ana de Armas tras rompimiento

Un paparazzi captó a un equipo de jardineros arrastrar una imagen de tamaño natural de la ahora exnovia de Ben Affleck, Ana de Armas, al bote de basura.

La relación de Affleck y De Armas, que comenzó en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, no pudo sobrevivir.

Los artistas se conocieron en la grabación de “Deep Water” en 2019, mientras interpretaban a una pareja casada en la historia.

“Ella rompió. Su relación era complicada... Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en Los Ángeles... algo que fue mutuo y algo que es completamente amistoso”, son las declaraciones que dieron algunas fuentes a la revista People, acerca de la razón de la ruptura.

El medio Page Six, citó una fuente que dio una razón diferente por la cuál la pareja se separó: el actor de 48 años y padre de tres niños no quería tener hijos con la actriz cubano-española de 32 años.

