Destituyen a trabajador de la DGT por choque con bus en ruta al Atlántico

El caso fue trasladado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

La Dirección General de Transporte (DGT) destituyó a un asesor legal de la institución luego de que se viera involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 17.5 de la Ruta al Atlántico.

El hecho ocurrió la noche del 1 de octubre, cuando Óscar Dávila, de 50 años, conducía un picop institucional y chocó con un bus extraurbano en el sector de Llano Largo, donde varios pasajeros resultaron lesionados.

El director de la DGT, Mynor Estuardo González, informó que se está recopilando la información del caso para conformar un expediente que será remitido al Ministerio Público (MP), con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Además, González señaló que no se tiene registro de que el conductor presentara alguna condición que afectara sus capacidades y que el parte policial no indica consumo de sustancias.

No obstante, testigos aseguraron que el conductor del picop se encontraba aparentemente bajo efectos de licor.