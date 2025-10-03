Refuerzan seguridad en el Hospital Roosevelt tras denuncias de amenazas

-

El Hospital Roosevelt mantiene un historial de amenazas sobre ataques armados, alerta de bombas e intimidaciones.

La directora del hospital Roosevelt, Johana Samayoa, confirmó que el Hospital Roosevelt presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por amenazas telefónicas recibidas probablemente hechas por presuntos pandilleros, aunque es un punto que se debe establecer, dicha amenaza va en contra del personal médico.

En respuesta, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un refuerzo más de 25 agentes en áreas internas y externas del centro asistencial, con apoyo de la Subdirección General de Investigación Criminal.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Samayoa explicó que, tras las intimidaciones, se estableció un plan de control más estricto en los accesos, lo que incluye revisiones de mochilas, restricción de ingreso con gorras o capuchas y mayor presencia policial en pasillos y alrededores. "Todo esto es por seguridad del personal y de la población. Contamos con el acompañamiento de las autoridades y ningún servicio será suspendido", afirmó.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La directora indicó que también se han sostenido reuniones con jefes de departamento, residentes y personal administrativo para coordinar la respuesta y garantizar la continuidad de la atención. Además, recordó que desde el año pasado funciona una mesa de seguridad integrada por el hospital, el Ministerio de Gobernación y la PNC, que refuerza la vigilancia con patrullajes motorizados y a pie.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma a médicos, pacientes y visitantes, asegurando que los servicios del hospital se mantienen con normalidad y que las investigaciones continúan para dar con el origen de las amenazas.

Historial de amenazas en el Hospital Roosevelt

El Hospital Roosevelt ha sido escenario de diversos incidentes de seguridad en los últimos años, según los registros oficiales.

El 16 de agosto de 2017 se produjo un ataque armado durante un intento de liberar a un reo, hecho que dejó siete personas fallecidas. En agosto de 2021, las autoridades recibieron llamadas con amenazas de bomba.

Dos años después, en agosto de 2023, el hospital fue evacuado por otra amenaza de bomba. En agosto de 2024, el personal médico reportó intimidaciones.

Debido a estos hechos, durante el período 2024-2025 se estableció un refuerzo policial permanente en el hospital.

El 1 de octubre de 2025 se registró una nueva amenaza contra trabajadores de la institución, lo que reactivó la alerta de seguridad.

Las autoridades han señalado un posible patrón en la recurrencia de estos incidentes, ya que la mayoría han ocurrido en el mes de agosto, con excepción del caso más reciente.