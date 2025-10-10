Destrozado: la reacción de Nicolas Samayoa tras el empate de Guatemala

-

Nicolás Samayoa salió molesto y desilusionado después del empate 1-1 de Guatemala con Surinam en la eliminatoria mundialista. Esto fue lo que dijo:

"Es muy amargo, hicimos un partido casi perfecto, ellos son muy buen equipo, pero nos hicimos sólidos, tuvimos nuestra ocasión, la aprovechamos y en una desconcentración nos castiga. No puede pasar esto aquí", dijo el defensor apenas después del pitazo final en Paramaribo, Surinam.

Guatemala se había puesto en ventaja con la anotación de Darwin Lom, pero dejó escapar la victoria tras la anotación de Virgil Misidjan al minuto 90+4.

"Ellos salieron con todo, pero lo supimos manejar. Ellos tuvieron la posesión, pero intrascendente. Nosotros tuvimos una muy puntual, pero así son los juegos de eliminatoria. Nos cuesta asumir el resultado, porque teníamos los tres puntos en la mano", siguó Samayoa.

"Duele y duele mucho cuando tenes el resultado a un minuto. Fuimos superiores, ellos terminaron muertos, pero nos toca seguir trabajando. Hay que darle vuelta a la página. El grupo está muy apretado y sé que lo vamos a lograr", finalizó.