Fiscalía destruye más de 75 mil productos de belleza y cuidado personal falsificados

Fiscalía destruye 75 mil productos cosméticos falsificados
Tras horas de trabajo, las autoridades indicaron que terminaron de destruir productos falsificados.
OTRAS NOTICIAS: Decomisan 80 mil fundas de teléfono con distintivos falsos
La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual dio a conocer este viernes 8 de mayo que finalizó la destrucción de artículos de uso personal y cosméticos con distintivos presuntamente falsificados.
Tras el hallazgo de dichos productos, se contabilizó y se determinó que en las cajas se encontraban de 75 mil 707 artículos consistentes en cremas y mascarillas de diferentes marcas registradas.
Según los reportes oficiales estas acciones corresponden a evitar la comercialización de productos que vulneren derechos de propiedad intelectual y puedan representar riesgos para los consumidores.
En la imagen se puede observar que varias categorías de productos venían en cajas de cartón listas para distribuirse en el país.