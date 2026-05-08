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Fiscalía destruye más de 75 mil productos de belleza y cuidado personal falsificados

  • Por Reychel Méndez
08 de mayo de 2026, 13:24
Los productos fueron incautados para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto ilustrativa: iStock)

Los productos fueron incautados para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto ilustrativa: iStock)

Fiscalía destruye 75 mil productos cosméticos falsificados

Tras horas de trabajo, las autoridades indicaron que terminaron de destruir productos falsificados.

OTRAS NOTICIAS: Decomisan 80 mil fundas de teléfono con distintivos falsos

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual dio a conocer este viernes 8 de mayo que finalizó la destrucción de artículos de uso personal y cosméticos con distintivos presuntamente falsificados. 

Tras el hallazgo de dichos productos, se contabilizó y se determinó que en las cajas se encontraban de 75 mil 707 artículos consistentes en cremas y mascarillas de diferentes marcas registradas.

Según los reportes oficiales estas acciones corresponden a evitar la comercialización de productos que vulneren derechos de propiedad intelectual y puedan representar riesgos para los consumidores.

En la imagen se puede observar que varias categorías de productos venían en cajas de cartón listas para distribuirse en el país. 

Los artículos fueron destruidos para evitar su distribución y venta. (Foto: MP)
Los artículos fueron destruidos para evitar su distribución y venta. (Foto: MP)

Dentro de las cajas pretendían poner en el mercado 75 mil 707 artículos falsificados. (Foto: MP)
Dentro de las cajas pretendían poner en el mercado 75 mil 707 artículos falsificados. (Foto: MP)

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