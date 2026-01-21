MP brinda detalles de la investigación iniciada tras los ataques a la PNC

-

Varias fiscalías procesaron las escenas del crimen en donde pandilleros del Barrio 18 atacaron a agentes de la PNC. Ahora, todos los expedientes fueron trasladados a la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

En conferencia de prensa, Gerson Recinos, jefe de la Fiscalía del Distrito Metropolitano, dio detalles de la investigación que se realiza por los ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según manifestó, hay al menos siete escenarios criminales, los cuales fueron procesados el domingo 18 de enero por fiscalías municipales.

En Villa Nueva se reportaron tres hechos, mientras en Chinautla, Villa Canales, Santa Catarina Pinula y Mixco, hubo uno en cada municipio.

En los hechos criminales coincide que las víctimas son agentes de la PNC, quienes fueron atacados con armas de fuego y recibieron disparos sin mediar palabra.

Villa Nueva

El primer ataque se registró en el Centro de Justicia de Villa Nueva, ubicado en la calzada Aguilar Batres, lugar en donde fallecieron dos agentes de la PNC que fueron atacados.

"Se bajan del vehículo y les disparan sin mediar palabra. Se dan a la fuga. A través de cámaras de vigilancia se observa el vehículo y las siluetas de las personas, de este ya se realizaron tres allanamientos, dos personas capturadas por portación ilegal de arma de fuego", dijo el fiscal.

Explicó que las dos personas fueron capturadas en flagrancia en allanamiento, pero para imputarles otros delitos necesitan continuar con la investigación.

"Para que el MP, pudiese imputar el delito de asesinato, terrorismo, asociación ilícita a estas personas, es necesario realizar pruebas balística, el cotejo de los indicios recolectados en la escena criminal con las armas incautadas en el allanamiento", señaló.

El cotejo es un peritaje que MP solicita ante el Inacif.

"No se tiene la certeza aún de que hayan participado en ese hecho criminal y estamos fortaleciendo con la unidad de video forense de la PNC", dijo.

(Foto: PNC)

El segundo hecho que tienen registrado ocurre a las 8:15 horas en Villa Lobos II, Villa Nueva. En ese lugar, desconocidos disparan en contra de dos agentes de la PNC, sin mediar palabras.

"En la escena del crimen se realiza la inspección para establecer quienes son los responsables. Se recabaron declaraciones testimoniales y se solicitaron los peritajes correspondientes. Todo peritaje en Inacif lleva un proceso y no es inmediato", dijo.

Agregó que están a la espera de realizar allanamientos.

El tercer hecho lo reportaron a las 8:50 horas, en Bárcenas Villa Nueva, en donde desde un vehículo disparan en contra de una patrulla de la PNC.

En ese ataque falleció un policía y otro más está herido en el hospital.

Por este escenario ya realizaron siete allanamientos e incautaron evidencia.

(Foto: PNC)

Mixco

En un restaurante del área de Mixco, los delincuentes dejaron abandonado el vehículo que habrían usaron para atacar a la PNC en Villa Nueva.

"Hay detalles importantes, dentro del vehículo se encuentra un pasaporte de una persona que días antes había tenido una alerta Isabel Claudina. Esta persona tienen varias visitas a centros carcelarios, entre estos Fraijanes II y Preventivo", reveló Recinos.

También dijo que encontraron huellas dactilares, las cuales fueron remitidas al Inacif.

Villa Canales

Dos agentes de la PNC estaban en recorridos de seguridad cuando hombres sin mediar palabra les dispararon.

Según Recinos, encontraron evidencia de carácter balístico y biológico. Además, de mantener la investigación para analizar cámaras de vigilancia.

"Deseo no profundizar porque estamos en diligencias de investigación", dijo.

Chinautla

En este escenario, dos agentes de la PNC resultaron heridos, pero lograron repeler el ataque en su contra. Se logró capturar a tres pandilleros y uno más falleció.

"Tenemos pendiente la audiencia de primera declaración, fue programada para el 28 de enero. A estos se les imputará asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, terrorismo y portación ilegal de arma de fuego.

Aseguró que tienen la evidencia material para poderles imputar el ataque a la PNC y por ser capturados en el momento.

(Foto: PNC)

Santa Catarina Pinula

En este municipio ocurre de la misma manera que en los otros: sin mediar palabra les disparan a los agentes que iban en una motocicleta.

"Dentro del seguimiento de cámara podemos establecer que los agentes fueron perseguidos o vigilados. Se localizaron cámaras privadas y municipales, con el objeto de lograr esclarecer este hecho", dijo el fiscal.

También dijo que los delincuentes escaparon sobre la 20 calle hacia la zona 10, tras cometer el crimen.

Además, iban en un vehículo, el cual se logró establecer que pertenece a una mujer, quien ya ha sido sindicada de los delitos de extorsión y amenazas.

(Foto: cortesía)

Por los ataques en contra de la PNC, fallecieron 10 agentes.

El Gobierno atribuye estos ataques al Barrio 18 por el descontento de líderes de la pandilla, esto no obtener permisos especiales en las prisiones.