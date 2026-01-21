Policías asesinados por Barrio 18 reciben condecoración y reconocimiento económico

-

Los agentes de la PNC que murieron luego de los ataques del Barrio 18, recibieron una condecoración por su servicio y un reconocimiento económico.

El domingo 18 de enero se registraron al menos 12 ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil en diferentes puntos del departamento de Guatemala.

Estos ataques se realizaron de manera simultánea, luego que las autoridades recuperaran el control de la cárcel Renovación I, en el que había un motín desde un día antes.

Por los hechos de violencia, fallecieron 10 agentes de la PNC, y según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ordenó que reciban una condecoración que también implica un reconocimiento económico.

Agentes caídos en cumplimiento de su deber, recibirán condecoración y reconocimiento económico

Congreso dará apoyo económico

Por aparte, el lunes 19 de enero, el Congreso de la República aprobó un acuerdo legislativo para brindar apoyo económico a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fallecieron o resultaron heridos durante los hechos de violencia registrados el pasado 18 de enero.

La propuesta, impulsada por el diputado oficialista Samuel Pérez, fue avalada en sesión plenaria con 147 votos a favor, 12 ausencias y un voto en contra, quedando oficializada como el Acuerdo Legislativo 3-2026.

Como parte del respaldo a las víctimas y sus familias, el Congreso autorizó la entrega de una ayuda económica de Q300 mil para cada agente fallecido y de Q100 mil para cada policía que haya sufrido lesiones.