El jefe de inteligencia de Hezbolá fue asesinado por el Ejército israelí

El ejército israelí confirmó este lunes 02 de marzo, el asesinato del jefe de inteligencia de Hezbolá.
Este lunes 2 de marzo el Ejército de Israel afirmó habrían asesinado al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled.
Asimismo aseguraron que Moukalled falleció en un ataque en Beirut el domingo 1 de marzo, en medio de nuevas hostilidades con el grupo armado libanés.
"En un ataque preciso en Beirut anoche, el terrorista Hussein Moukalled, que se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, ha sido eliminado", afirmó el ejército en un comunicado.