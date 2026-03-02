Esposa de líder iraní, Alí Jamenei, muere tras resultar herida en ataques

La mujer luchaba por su vida tras el ataque del pasado sábado.
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.
La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.
La muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei (Ali Khamenei), fue confirmada el fin de semana, según dijo un alto funcionario israelí a Fox News Digital.
Los ataques tenían como objetivo a Jamenei, y al presidente Masoud Pezeshkian.