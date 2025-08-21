Versión Impresa
Detectan caso millonario de defraudación por Q9 millones

  • Por Susana Manai
21 de agosto de 2025, 14:40
La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. (Foto: SAT)

La irregularidad fue identificada tras el seguimiento a un transporte que operaba bajo el régimen de tránsito interno

Un operativo en la Aduana Central de Guatemala permitió la detección de un cargamento con mercancías subvaluadas y sin declarar, cuyo valor en aduanas asciende a Q9,276,352.39.

Entre lo decomisado se encuentran teléfonos celulares, medicamentos, suplementos alimenticios, vitaminas, joyería, ropa, calzado, consolas de videojuegos, juguetes y lociones, productos que pretendían ingresar al país sin cumplir con los controles establecidos.

La irregularidad fue identificada tras el seguimiento a un transporte que operaba bajo el régimen de tránsito interno, lo que permitió descubrir el intento de defraudación y contrabando aduanero.

La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. 

(Imagen: SAT)
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir el comercio ilícito y garantizar condiciones de competencia justas, además de prevenir riesgos a la salud por productos que ingresan sin los controles adecuados.

