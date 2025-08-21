Detectan caso millonario de defraudación por Q9 millones

La irregularidad fue identificada tras el seguimiento a un transporte que operaba bajo el régimen de tránsito interno
Un operativo en la Aduana Central de Guatemala permitió la detección de un cargamento con mercancías subvaluadas y sin declarar, cuyo valor en aduanas asciende a Q9,276,352.39.
Entre lo decomisado se encuentran teléfonos celulares, medicamentos, suplementos alimenticios, vitaminas, joyería, ropa, calzado, consolas de videojuegos, juguetes y lociones, productos que pretendían ingresar al país sin cumplir con los controles establecidos.
La irregularidad fue identificada tras el seguimiento a un transporte que operaba bajo el régimen de tránsito interno, lo que permitió descubrir el intento de defraudación y contrabando aduanero.
La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir el comercio ilícito y garantizar condiciones de competencia justas, además de prevenir riesgos a la salud por productos que ingresan sin los controles adecuados.