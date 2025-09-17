Sospechoso de asesinar a Kirk, aliado de Trump, habría confesado motivo del crimen

El sospechoso le dijo a un compañero por qué asesinó al activista.
Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, le habría dicho a un compañero de cuarto que estaba "harto del odio" del influencer e importante aliado de Donald Trump, dijo un fiscal este martes.
El fiscal de distrito del condado de Utah, Jeff Gray, pedirá la pena de muerte para el sospechoso y reveló algunas de las pruebas en su contra, incluidos mensajes de texto en los que confesaba el crimen.
"¿Por qué lo hice?", dijo Gray leyendo un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento. "Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse", agregó Gray citando a Robinson.
El crimen
El activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.
Según las autoridades, el disparo se realizó desde un edificio del campus, a unos 180 metros de distancia e impactó directamente en el cuello del creador de contenido, ocasionándole la muerte.