Capturan a conductor que disparó a motorista tras discusión de tránsito en zona 4

Un hombre de 42 años, fue detenido en La Terminal, Zona 4, luego de un ataque armado originado por un altercado de tránsito. La PNC capturó al hombre tras disparar a un motociclista de 19 años.
Ricardo "N", de 42 años, fue detenido en el sector Granero de La Terminal, zona 4, luego de ser identificado como el presunto responsable de herir con un arma de fuego a un hombre de 19 años durante un altercado de tránsito.
De acuerdo con el informe policial, el hombre conducía un vehículo y fue sorprendido cuando intentaba retirarse del lugar tras disparar en el brazo derecho al hombre que se desplazaba en una motocicleta. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica.
Las primeras indagaciones señalan que el incidente se originó por una discusión relacionada en el tránsito del sector.
Al detenido se le confiscó un arma Sig Sauer calibre 9 mm, que contaba con licencia de portación emitida por la DIGECAM, indicó la PNC.