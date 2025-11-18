FBI Vulcano arriba a Guatemala y se reúne con ministro Villeda

-

Delegados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegaron a Guatemala y se reunieron con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y con otras autoridades de la cartera del Interior para definir acciones que permitan la recaptura de los pandilleros fugados de la cárcel de Fraijanes II.

Agentes de la Fuerza de Tarea Vulcano, integrada por agentes del FBI y de otras agencias de los Estados Unidos, como la DEA, el Servicio de Alguaciles Federales y del Departamento de Justicia, tienen la misión de combatir y desmantelar organizaciones criminales transnacionales como las pandillas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, mientras platica con uno de los delegados del FBI. (Foto: Mingob)

Villeda junto a los viceministros Roberto Solórzano y Víctor Cruz, dieron la bienvenida a los agentes estadounidenses, quienes apoyarán en los esfuerzos para recapturar a los 16 mareros del Barrio 18 que se encuentran prófugos, pues cuatro pandilleros ya fueron recapturados por la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó sobre el arribo de la fuerza Vulcano al país, durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda" realizada este 17 de noviembre.

Los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano brindarán apoyo estratégico en la búsqueda de los 16 privados de libertad que evadieron la justicia. (Foto: Mingob)

Búsqueda en países vecinos

El ministro de Gobernación, dio a conocer que se mantiene comunicación con autoridades de México y Honduras para la búsqueda los fugitivos en sus países, pues se sospecha que varios huyeron hacia esos países.

"La búsqueda de esas personas se ha intensificado para evitar que sigan constituyendo una amenaza para la seguridad de los ciudadanos", expresó Villeda.